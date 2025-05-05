اجتماع في وزارة الثقافة الفرنسية تركز على تنسيق الجهود للمحافظة على التراث اللبناني

عقد اجتماع في وزارة الثقافة الفرنسية بحضور الوزيرة رشيدة داتي ووزير الثقافة غسان سلامة، رئيسة هيئة المتاحف في قطر الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، رئيس منظمة اليف لحماية الآثار ومديرتها العامة وممثل عن مؤسسة الآغا خان الخيرية.



وتركز اللقاء على تنسيق الجهود وتعزيزها في مجال المحافظة على التراث اللبناني واحيائه ولاسيما في مدينة طرابلس.



وفي هذا الاطار، تم تعيين فريق تقني مصغر لصياغة الإستراتيجية الملائمة لما تم البحث به على ان يبدأ العمل فور تبنيها.