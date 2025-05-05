بري يدعو الى جلسة لهيئة مكتب مجلس النواب الخميس المقبل

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى إجتماع في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر الخميس المقبل في 8 ايار 2025.