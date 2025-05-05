الصدي يلتقي نظيره القطري والمدير العام لصندوق قطر للتنمية

قام وزير الطاقة والمياه جو الصدي بزيارة عمل لقطر حيث إلتقى وزير الطاقة القطري سعد بن شريده الكعبي وبحثا سبل التعاون بين البلدين.



كما التقى لهذه الغاية المدير العام لصندوق قطر للتنمية فهد بن محمد السليطي.