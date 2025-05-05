الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العربجي - الموسم 2
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

عون: كرامة المواطن تتحقق بتأمين متطلباته الأساسية وعلى رأسها الطبابة والتعليم

أخبار لبنان
2025-05-05 | 06:40
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
عون: كرامة المواطن تتحقق بتأمين متطلباته الأساسية وعلى رأسها الطبابة والتعليم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
عون: كرامة المواطن تتحقق بتأمين متطلباته الأساسية وعلى رأسها الطبابة والتعليم

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن كرامة المواطن تتحقق بتأمين متطلباته الأساسية وعلى رأسها الطبابة والتعليم. ولفت الى تركيزه عندما كان قائدا للجيش على موضوع الطبابة بشكل خاص لما يشكل من حاجة أساسية في حياة الانسان.

وشدد رئيس الجمهورية على أهمية النهوض بالقطاع الصحي والاستشفائي في لبنان، معيدا التأكيد أن لبنان ليس بلدا مفلسا، وهو يملك من الطاقات والإمكانات البشرية التي يجب الاستثمار فيها باعتبارها الثروة المستدامة.

كلام عون جاء خلال استقباله رئيس اللجنة الصحية النيابية النائب بلال عبد الله على رأس وفد من اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة التي تولت اعداد اقتراح قانون التغطية الصحية الشاملة الالزامي. 

ووضع  النائب عبدالله رئيس الجمهورية في أجواء اقتراح القانون وسلمه نسخة عن الدراسة المفصلة التي أعدتها اللجنة حول هذا الاقتراح. 

وأوضح النائب عبدالله خلال اللقاء أن اللجنة حرصت على المعايير الدولية والاستفادة من تجارب الدول الشبيهة بالواقع اللبناني، لافتا الى ان اقتراح القانون يقوم على تأمين الحد الأدنى من العناية الطبية الوقائية لكل الشعب اللبناني والاستشفاء الإلزامي لكل من لا يتمتع بأي تغطية صحية من صندوق رسمي.

وقدم أعضاء الوفد الذي ضم الى النائب عبد الله النواب: عبد الرحمن البزري، سجيع عطية، علي المقداد، سامر التوم وفادي علامة شروحات تفصيلية الى الرئيس عون عن هذا المشروع وطريقة تمويله، داعين الى إعادة الثقة بالنظام الصحي اللبناني.

أخبار لبنان

جوزاف عون

لجنة الصحة النيابية

التغطية الصحية

بلال عبدالله

LBCI التالي
الرئيس عون: المسؤولية تبدأ بعد الانتخابات
الصدي يلتقي نظيره القطري والمدير العام لصندوق قطر للتنمية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
04:02

الرئيس عون خلال استقباله لجنة الصحة النيابية التي أعدّت اقتراح قانون التغطية الصحية الشاملة الإلزامي: كرامة المواطن تتحقّق من خلال تأمين متطلباته الأساسية وعلى رأسها الطبابة والتعليم

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-03

متعاقدو التعليم الأساسي أعلنوا تعليق الإضراب بناء على مبادرتي سلام وكرامي

LBCI
أخبار لبنان
2025-02-08

ريما كرامي وزيرة التربية والتعليم في حكومة سلام

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-02

كرامي إجتمعت مع روابط المعلمين في الأساسي والثانوي والمهني والمتعاقدين...

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:57

الأشقر: وجود الإماراتيين في لبنان ثروة لبلدنا ودفعًا إيجابيًا للسياحة

LBCI
أمن وقضاء
09:48

إقفال صناديق الترشيحات لإنتخابات قضاء صور على 157 مرشحًا بلديًا و182 مرشحًا إختياريًا

LBCI
أخبار لبنان
09:31

حملة حقي: ملحوظات في اقتراع الناخبين المعوقين في جبل لبنان

LBCI
أخبار لبنان
09:23

وزير الصحة: المهرجان العلميّ الكبير للجامعة اللبنانية من الأنشطة التي تبني مجتمعًا عصريًا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:06

"لادي" أصدرت تقريرها عن الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان

LBCI
أمن وقضاء
09:00

الجيش أوقف 23 شخصًا بتهم متعدّدة

LBCI
أمن وقضاء
2025-05-04

طلال ارسلان من الشوفيات: هذه المدينة نموذجية وترمز الى لبنان بشكل مصغر

LBCI
منوعات
2025-02-26

في الدنمارك... علماء الآثار يكتشفون موقعًا أثريًّا يعود إلى نهاية العصر الحجري

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:40

عون: كرامة المواطن تتحقق بتأمين متطلباته الأساسية وعلى رأسها الطبابة والتعليم

LBCI
أخبار دولية
05:27

إيران: موقفنا ثابت بشأن المحادثات النووية مع أميركا

LBCI
أخبار لبنان
05:13

هذا ما أعلنه وزير الداخلية بشأن صدور النتائج النهائية للانتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان

LBCI
أخبار لبنان
12:29

بالأرقام... هكذا تراجعت نسب الاقتراع في كل محافظة

LBCI
أخبار لبنان
12:23

وزير الداخلية: عدد الشكاوى ليس مرتفعًا وطبيعة بعضها إدارية والبعض الآخر أمنيّ أمّا القليل منها فهو شكاوى ذو طابع رشوى إنتخابية وتم تحويلها إلى المفارز القضائية المعنية

LBCI
أخبار لبنان
11:23

وزير الإعلام بول مرقص من وزارة الداخلية: نوجّه تحية إلى الجنود والضباط المجهولين أي الصحافيين والإعلاميين الذين يعملون على ايصال الخبر

LBCI
أخبار لبنان
10:40

في قرطبا... "عرس الديمقراطية"

LBCI
أخبار لبنان
10:32

في برجا... لائحتان متنافستان

LBCI
أخبار لبنان
10:19

سوء تفاهم وإشكال في جونية... جوان حبيش مُنع من الدخول ونسبة الاقتراع 47%

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
16:31

الانتخابات البلدية: اليكم النتائج في هذه المناطق..

LBCI
خبر عاجل
15:12

ماكينة لائحة "جبيل أحلى" تعلن فوزها بأعضائها كاملة في الانتخابات البلدية في جبيل

LBCI
اسرار
23:39

أسرار الصحف 5-5-2025

LBCI
آخر الأخبار
17:13

فوز لائحة "الأمل والعمل" برئاسة بشير الياس بكامل اعضائها مقابل خسارة الائحة المقابلة برئاسة هادي الحشاش في انتخابات بلدية ميفوق القطارة

LBCI
أخبار لبنان
16:04

مصلحة الأرصاد الجويّة: أمطار متفرّقة وثلوج ..

LBCI
حال الطقس
01:32

إستقرار تام في الأحوال الجوية بدءا من الثلاثاء...

LBCI
أخبار لبنان
12:24

مع اقفال الصناديق...اليكم نسبة الاقتراع في محافظة جبل لبنان

LBCI
آخر الأخبار
16:45

فوز اللاحة المدعومة من ثنائيّ "أمل" و"حزب الله" مقابل اللائحة المدعومة من القوات والتيار والحزب الشيوعيّ وعدد من المستقلين في بلدة جون في الشوف

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More