عون: كرامة المواطن تتحقق بتأمين متطلباته الأساسية وعلى رأسها الطبابة والتعليم

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن كرامة المواطن تتحقق بتأمين متطلباته الأساسية وعلى رأسها الطبابة والتعليم. ولفت الى تركيزه عندما كان قائدا للجيش على موضوع الطبابة بشكل خاص لما يشكل من حاجة أساسية في حياة الانسان.



وشدد رئيس الجمهورية على أهمية النهوض بالقطاع الصحي والاستشفائي في لبنان، معيدا التأكيد أن لبنان ليس بلدا مفلسا، وهو يملك من الطاقات والإمكانات البشرية التي يجب الاستثمار فيها باعتبارها الثروة المستدامة.



كلام عون جاء خلال استقباله رئيس اللجنة الصحية النيابية النائب بلال عبد الله على رأس وفد من اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة التي تولت اعداد اقتراح قانون التغطية الصحية الشاملة الالزامي.



ووضع النائب عبدالله رئيس الجمهورية في أجواء اقتراح القانون وسلمه نسخة عن الدراسة المفصلة التي أعدتها اللجنة حول هذا الاقتراح.



وأوضح النائب عبدالله خلال اللقاء أن اللجنة حرصت على المعايير الدولية والاستفادة من تجارب الدول الشبيهة بالواقع اللبناني، لافتا الى ان اقتراح القانون يقوم على تأمين الحد الأدنى من العناية الطبية الوقائية لكل الشعب اللبناني والاستشفاء الإلزامي لكل من لا يتمتع بأي تغطية صحية من صندوق رسمي.



وقدم أعضاء الوفد الذي ضم الى النائب عبد الله النواب: عبد الرحمن البزري، سجيع عطية، علي المقداد، سامر التوم وفادي علامة شروحات تفصيلية الى الرئيس عون عن هذا المشروع وطريقة تمويله، داعين الى إعادة الثقة بالنظام الصحي اللبناني.