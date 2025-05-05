الرئيس عون: المسؤولية تبدأ بعد الانتخابات

الرئيس عون هنأ الفائزين في المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية

هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الفائزين في الانتخابات البلدية والاختيارية، مثنيا على انجاز المرحلة الأولى منها التي انطلقت بالأمس في محافظة جبل لبنان في أجواء من الديمقراطية والشفافية، وعكست من خلال اقدام المواطنين على المشاركة الفاعلة فيها اصرارهم على ايصال أصواتهم وايمانهم العميق بأهمية العمل البلدي ودوره الأساسي في تعزيز التنمية المحلية.



وشدد الرئيس عون أمام زواره الذين التقاهم في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم، على أن هذه الانتخابات تؤكد أن لبنان يخطو على مسار النهوض والتعافي، رغم كل الازمات والتحديات التي مر بها.



كما نوه بالجهود التي بذلتها وزارة الداخلية والقوى الأمنية في سبيل اتمام هذا الاستحقاق والمحافظة على حسن سير العملية الانتخابية.



وتوجه رئيس الجمهورية بالشكر الى جميع من ساهم في انجاح هذه المرحلة، والوسائل الإعلامية التي واكبتها في الأقضية كافة منذ الصباح الباكر وحتى ما بعد صدور النتائج.



ورأى الرئيس عون أن المسؤولية تبدأ بعد الانتخابات، وأن خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم هي الهدف الأساسي من العمل البلدي والاختياري، مؤكدا انه رغم التنافس فيها، فإنها تبقى مناسبة لتعزيز الوحدة والتضامن بين أبناء الوطن. وعوّل على استكمال مراحلها اللاحقة بالزخم والمناقبية اللتين اتسمت بهما المرحلة الأولى.