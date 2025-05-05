الأمين العام للمشروع الوطني العراقي: نثمّن موقف الرئيس عون بموضوع حصر السلاح بيد الدولة

ثمّن الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري موقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بموضوع حصر السلاح بيد الدولة، قائلا: "نعتقد أن هذا الأمر هو الصحيح، لأن منظومة الدول لا تبنى الا على قرار سياسي واحد وقرار أمني واحد. اما تعدد منظومة القرار الأمني فسيربك الدول. وهذا أيضا ما نحتاجه في العراق: أن يكون هناك قرار أمني واحد، ومنظومة أمنية واحدة، وجيش واحد، وقوة داخلية واحدة، وأن يُحصَر السلاح بيد الدولة. وهذا الأمر يعزز من ثقة المواطن بالدول ومرجعياتها".