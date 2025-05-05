وزير الإعلام تسلّم دعوة للمشاركة في مؤتمر في طرابس

استقبل وزير الاعلام بول مرقص رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين في فرنسا أنطوان منسى ورئيس جامعة بيروت العربية في طرابلس هاني الشعار اللذين سلماه دعوة للمشاركة في مؤتمر سيعقد في طرابس في السادس والعشرين من الشهر الحالي على يومين متتاليين.



ويأتي المؤتمر بعنوان "تمكين لبنان القوى العاملة المهاجرة ودورها في الإنعاش الاقتصاديّ".



ويهدُف هذا المؤتمر، الذي يعقد للمرة الثالثة في جامعة بيروت العربية، فرع طرابلس، إلى إيجاد فرص عمل للشباب ورسم خريطة استثمارية على المستويين الوطنيّ والشماليّ وكذلك لإعطاء صورة حضارية عن منطقة الشمال.