وزير الصحة: المهرجان العلميّ الكبير للجامعة اللبنانية من الأنشطة التي تبني مجتمعًا عصريًا

افتتح وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين المهرجان العلمي الكبير للجامعة اللبنانية الذي يقام للعام الثالث على التوالي في الجامعة اللبنانية - الحدث.



ولفت إلى أنّ هذا المهرجان، يشمل الاختصاصات الجامعية كلها، ويواكب التطورات العلمية والألعاب التطبيقية الإبداعية من مشاريع وتجارب علمية حيّة وابتكارات متطورة واستعراض لأبرز النظريات العلمية الحديثة التي تربط بين الفكر والعلم.



وقال: "هذا خير دليل على الخانة العلمية الأكاديمية لطلاب الجامعة اللبنانية الذين نبني عليهم آمالا كبيرة في رحلة النهوض في بلدنا العزيز لبنان".



وأضاف: "هكذا أنشطة تثري شخصية الطالب العلمية وتقدم له اضافة الى نوعية اكاديمية وتبني مجتمعا عصريا يواكب التطور ويعزز مكانة وطننا بين الأمم".