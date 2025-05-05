الحجار أشرف على تسليم المكاوي نتائج الإنتخابات البلدية والإختيارية إلى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين

الوزير الحجار أشرف صباح اليوم على تسليم محافظ جبل لبنان محمد المكاوي نتائج الإنتخابات البلدية والاختيارية، إلى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، ويأتي هذا الإجراء في إطار الحرص على ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات pic.twitter.com/o59TBtWV6I
— وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية (@MOIM_Lebanon) May 5, 2025
الوزير الحجار أشرف صباح اليوم على تسليم محافظ جبل لبنان محمد المكاوي نتائج الإنتخابات البلدية والاختيارية، إلى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، ويأتي هذا الإجراء في إطار الحرص على ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات pic.twitter.com/o59TBtWV6I