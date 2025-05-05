جعجع: ما حصل في الانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان يبشٍّر بالخير

رأى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، أنّ التّغيير، الذي حصل، في الانتخابات البلدية، خصوصًا في البلدات الكبرى، له مؤشر واضح يؤكد أنّ الناس، بانتماءاتها السياسية كافة، لم تعد ترضى بأيّ فساد أو سوء إدارة على المستويات كلها.



وأوضح أنّ "ما حصل أمس، في الانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان كله "يبشٍّر بالخير، لأنّه يؤكد أنّ لبنان دخل انتقل إلى مرحلة جديدة، بعدما نفض عنه جلدًا قديمًا أثخن جسده بالجراح على مدى ثلاثين سنة مضت".



وشدد على أنّه بانتظار الجولات الأخرى في سائر المحافظات اللبنانية التي لن تكون أقل اشراقًا وتغييرًا عن الواقع الجديد في جبل لبنان.