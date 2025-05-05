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باسيل: حاولنا صياغة توافقات ونجحنا في العديد منها

أخبار لبنان
2025-05-05 | 11:39
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باسيل: حاولنا صياغة توافقات ونجحنا في العديد منها
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باسيل: حاولنا صياغة توافقات ونجحنا في العديد منها

أوضح رئيس التيار الوطنيّ الحر النائب جبران باسيل أنّ التيار شارك في الأقضية الستة.

وقال، في مؤتمر صحافيّ، إنّه ربح مع الناس وحلفائه بمقاعد بلدية واثبت أنه يكون محركًا اساسيًا مع الاهالي.

وأضاف: "حاولنا صياغة توافقات ونجحنا في العديد منها أو دعمنا مرشحين ولوائح وعلى هذا الأساس عندما نقول فزنا فذلك يعني أننا فزنا مع العائلات والناس وليس أن نحتكر ذلك".

واعتبر أنّ النتائج تدل على انتشار التيار في كل جبل لبنان وأنه لا يزال القوة الاساسية في جبل لبنان "وإذا كنا خسرنا مدنًا اساسية فقد دخلنا فيها بهدف هو تأكيد وجودنا".

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