افرام: دور التحالف الراعي ينتهي عندما يبدأ دور المجلس الانتاجيّ

أكّد رئيس المجلس التنفيذيّ ل "مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام امام اعضاء المجلس البلديّ الجديد المنتخب في جونية، بعد فوزه بالانتخابات, أن الالتزام بما تمّ الاتفاق عليه بين أركان التحالف الانتخابيّ، إضافة إلى الخبرة والتصميم لدى المرشّحين، وثقة أهالي جونية بهم، أثمر نجاح لائحة "نهضة جونية".



وشدد افرام على أنّ دور التحالف الراعي ينتهي عندما يبدأ دور المجلس الانتاجيّ.



وقال: على الإنماء أن يقود السياسة لا العكس. واضاف:دعوا السياسة عند عتبة البلدية وابتعدوا عن الكيدية.