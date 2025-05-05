بالأرقام: المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان

أعلنت وزارة الداخلية والبلديات أنّ إجمالي نسبة الاقتراع، في المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان، بلغ 45.16%.



وأوضحت أنّ مجمل عدد المقترعين بلغ 376725 وعدد الشكاوى المسجلة 660.



أمّا إجمالي عدد الاتصالات الواردة على الخط الساخن، فأكّدت الوزارة أنّها بلغت 8075.