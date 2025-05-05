فريد هيكل الخازن إلتقى أعضاء لائحة نهضة جونية

استقبل النائب فريد هيكل الخازن في دارته في جونية اعضاء لائحة "نهضة جونية" برئاسة فيصل أفرام التي فازت في الانتخابات البلدية 2025.



بعد الجلسة، قال إفرام: "جئنا الليلة لزيارة الخازن بعد الانتخابات التي جرت بالأمس، والتي اختار فيها أبناء جونية المشروع الذي يمثلهم في البلدية، اختاروا نهضة جونية. وهذا الأمر له علاقة مباشرة بالتحالف الخماسي المميز الذي حصل في جونية، والذي يشكل الخازن جزءًا منه داعم وأساسي، وايضًا مع نائب الرئيس رشيد الخازن".



وأضاف: "باسمي وباسم المجلس البلدي، اتينا لنشكر الخازن على ثقته وانضمامه إلى التحالف معنا ودعمه لنا. ونحن نامل ان نكون عند حسن ظن الناخبين في جونية، ونحن نقوم حاليًا بجولة على جميع الأطراف التي دعمتنا لشكرها وفور استلامنا لمهامنا في البلدية سنبدأ بالعمل".



واشار إفرام إلى ان "مشروعنا واضح وعرضناه خلال حملتنا الانتخابية وسنعمل بداية على ادارة البلدية وعلى تحسين الطرقات وتجميل المدينة وخدمة المواطن الفعالة، وهذا ضمن فترة من صفر إلى ثلاثة اشهر، ومن بعدها مرحلة اخرى من المشاريع ضمن مهل محددة".