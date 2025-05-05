غارات إسرائيلية استهدفت أطراف بلدة جنتا

كشف ملابسات جريمة قتل وتوقيف أحد المتورّطين بها

كشف ملابسات جريمة قتل وتوقيف أحد المتورّطين بها

الجميّل: حصل تغيير كبير في المتن وسننقل تجربتنا الإنمائية على صعيد كل القضاء