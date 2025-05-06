خلف الحبتور: نثق بدولتنا ونتمنى السلام للبنان

نفخر بدولتنا وحرصها المستمر على سلامة أبنائها حول العالم. والتنبيه الصادر بخصوص السفر إلى #بيروت يعكس هذا الحس العالي بالمسؤولية والاهتمام.#لبنان بلد نحبه، وله مكانة كبيرة في قلوبنا. ونتمنى له الأمن والاستقرار والازدهار. ولكن كما تعوّدنا دائماً، نُسافر بوعي، ونعود بحذر، ونبقى… https://t.co/Omf23DqiRA
— Khalaf Ahmad Al Habtoor (@KhalafAlHabtoor) May 6, 2025
نفخر بدولتنا وحرصها المستمر على سلامة أبنائها حول العالم. والتنبيه الصادر بخصوص السفر إلى #بيروت يعكس هذا الحس العالي بالمسؤولية والاهتمام.#لبنان بلد نحبه، وله مكانة كبيرة في قلوبنا. ونتمنى له الأمن والاستقرار والازدهار. ولكن كما تعوّدنا دائماً، نُسافر بوعي، ونعود بحذر، ونبقى… https://t.co/Omf23DqiRA