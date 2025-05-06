خلف الحبتور: نثق بدولتنا ونتمنى السلام للبنان

نفخر بدولتنا وحرصها المستمر على سلامة أبنائها حول العالم. والتنبيه الصادر بخصوص السفر إلى #بيروت يعكس هذا الحس العالي بالمسؤولية والاهتمام.#لبنان بلد نحبه، وله مكانة كبيرة في قلوبنا. ونتمنى له الأمن والاستقرار والازدهار. ولكن كما تعوّدنا دائماً، نُسافر بوعي، ونعود بحذر، ونبقى… https://t.co/Omf23DqiRA — Khalaf Ahmad Al Habtoor (@KhalafAlHabtoor) May 6, 2025

كتب رجل الاعمال الاماراتي خلف الحبتور عبر حسابه في منصة "اكس" "نفخر بدولتنا وحرصها المستمر على سلامة أبنائها حول العالم. والتنبيه الصادر بخصوص السفر إلى بيروت يعكس هذا الحس العالي بالمسؤولية والاهتمام."وقال "لبنان بلد نحبه، وله مكانة كبيرة في قلوبنا. ونتمنى له الأمن والاستقرار والازدهار. ولكن كما تعوّدنا دائماً، نُسافر بوعي، ونعود بحذر، ونبقى على تواصل مع الجهات الرسمية لضمان سلامتنا."واضاف "ثقتنا كبيرة ببلادنا، وبوعي أهلنا. ونتمنى للجميع رحلات آمنة وعودة سالمة إلى أرض الإمارات."