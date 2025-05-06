قائمقام البترون أعلن فوز مجلس بلدية دوما بالتزكية

أعلن قائمقام البترون روجيه طوبيا، بعد انقضاء مهلة العودة عن الترشيحات للانتخابات البلدية والاختيارية، فوز مجلس بلدية دوما بالتزكية بعد انسحاب جيسي شلهوب وإيليا المعلوف. كما أعلن فوز اسعد علي حماده بمنصب مختار بلدة داعل بالتزكية.



أما الفائزون بالتزكية لمجلس بلدية دوما فهم: زينالي أيوب، أيلي شاهين، حنا أسعد، طوني غانم، وسام جبور، الياس الغنمة، رامي صوايا، جواد الحداد، انطوان الغنمة، زياد شلهوب، جهاد سميا، حنا المعلوف، إيليا شلهوب، سليم المعلوف وبطرس صوايا.

