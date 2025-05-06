فوز 10 بلديات بالتزكية في قضاء الكورة

اصبح عدد البلديات الفائزة في التزكية في قضاء الكورة، بعد انتهاء مهلة الإنسحاب من الترشح للانتخابات البلدية، 10 بلدات، هي: بكفتين، بشمزين، بصرما، بتعبورة، دارشمزين، عفصديق، بترومين، كوسبا، كفرصارون ورشدبين.