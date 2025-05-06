أمير قطر يدعو الرئيس عون للمشاركة في القمة العالمية للتنمية الاجتماعية في الدوحة

تسلّم رئيس الجمهورية جوزاف عون رسالة من أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، نقلها إليه السفير القطري في لبنان، الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وتضمنت دعوة للمشاركة في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، المقرر عقده في الدوحة في تشرين الثاني المقبل.