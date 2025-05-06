دعوة فرنسية رسمية للرئيس عون للمشاركة في قمة المتوسط في نيس

تسلّم رئيس الجمهورية جوزاف عون رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نقلها إليه السفير الفرنسي في بيروت هيرفي ماغرو، وتضمنت دعوة رسمية للمشاركة في قمة تُعقد في مدينة نيس في 9 حزيران المقبل، مخصصة لبحث قضايا الاتصال المادي والرقمي والطاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.