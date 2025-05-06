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وزيرا المالية والطاقة واصلا لقاءاتهما مع المسؤولين الكبار في العراق تأكيدا لتوثيق التعاون بين البلدين

أخبار لبنان
2025-05-06 | 05:28
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وزيرا المالية والطاقة واصلا لقاءاتهما مع المسؤولين الكبار في العراق تأكيدا لتوثيق التعاون بين البلدين
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وزيرا المالية والطاقة واصلا لقاءاتهما مع المسؤولين الكبار في العراق تأكيدا لتوثيق التعاون بين البلدين

واصل وزيرا المالية ياسين جابر والطاقة جو صدي والوفد المرافق، لقاءاتهما مع المسؤولين العراقيين الكبار، وفق برنامج حافل لبحث مسائل التعاون في مجالات الطاقة والكهرباء والاتصالات وخط إمداد النفط، وكانا باشرا، فور وصولهما باجتماع عمل مع وزير الكهرباء العراقي ومعنين في شؤون الكهرباء، تم في خلاله البحث في سبل التعاون في مجال الكهرباء بين العراق ولبنان وسبل افساح المجال امام القطاع الخاص اللبناني للمشاركة في مشاريع الكهرباء والطاقة الشمسية في العراق مستفيدا من امكانية التسديد عبر حساب البنك المركزي العراقي في مصرف لبنان الذي أودع فيه دفعات من ثمن الفيول العراقي حسب الاتفاق الموقع بين لبنان والعراق في عام ٢٠٢١ .


والتقيا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي جدد التأكيد على موقف العراق الرسمي والشعبي الثابت إزاء ما يتعرّض له لبنان من أزمات .

ونقل الوزيران جابر وصدي حرص رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية على توثيق التعاون مع العراق بوصفه شريكاً أساسياً مهماً داعماً للبنان.

 

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