سلام استقبل وفد العشائر العربية في خلدة وأكد عدالة مطالب العسكريين المتقاعدين

إستقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السرايا الحكومية، وفدا من العشائر العربية في خلدة والسعديات، ضم: الشيخ طلال الضاهر، مختار السعديات الشيخ رفعت الاسعد، الشيخ عامر الغصن عم الشهيد حسن الغصن،الشيخ خضر نوفل، رئيس بلدية السعديات رجل الاعمال خالد الاسعد.



وأكد الرئيس سلام حرصه على "تحقيق العدالة في ملف خلدة".



وقال الضاهر، باسم الوفد: ""بحثنا مع دولة الرئيس الدكتور نواف سلام في مسائل تتعلق بملف أحداث خلدة، وضرورة مقاربة هذا الملف بروح العدالة والإنصاف، بما يحفظ كرامة أهلنا ويصون السلم الأهلي. كما نقلنا إليه هموم أبناء منطقتي خلدة والسعديات، وضرورة إنصافها إنمائيا واجتماعيا، مؤكدين ثقتنا بدولة الرئيس وحرصه على بناء دولة القانون والمؤسسات".

أضاف :"كانت مناسبة للتأكيد على تمسكنا بالعيش المشترك وعلى الثوابت الوطنية الجامعة، وعلى دور الدولة الضامنة لحقوق جميع أبنائها من دون تمييز".



العميد نادر

واستقبل الرئيس سلام العميد المتقاعد جورج نادر، وأعرب عن "تقديره العميق للعسكريين المتقاعدين وما قدموه من تضحيات في سبيل الوطن". وقال:" لقد أكدنا معا عدالة المطالب المطروحة، وضرورة تحقيق المساواة بين مختلف القطاعات، ضمن رؤية إصلاحية تراعي الإمكانات المتاحة. وقد لمست من العسكريين المتقاعدين تفهما وطنيا رصينا، يعكس حسا بالمسؤولية وإدراكا لطبيعة المرحلة وصعوباتها، وحرصا منهم على اعتماد مقاربة مرحلية ومتدرجة". وسنتابع هذا الملف بكل اهتمام".



مؤسسة الكفاءات

كما إلتقى الرئيس سلام وفدا من مؤسسة كفاءات ضم: رئيس مجلس الامناء فادي عواد، عضو مجلس الامناء والهيئة العامة الدكتور نسيم فارس وأمينة سر المؤسسة ميريام نديم شويري وعرض الوفد نشاطات المؤسسة وأوضاع المعاقين في لبنان.