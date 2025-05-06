وفد رفيع من الصندوق العربي للإنماء يزور لبنان في أيار

يستعدُّ وفدٌ رفيع المستوى من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لزيارة لبنان يومَي 7 و8 أيار 2025، في أول زيارة رسمية له إلى البلاد منذ آذار 2023.

ويرأس الوفد السيد بدر السعد، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، في خطوة استراتيجية تؤكّد مجدداً دورَ الصندوق بوصفه شريكاً تنموياً رئيسياً للبنان.