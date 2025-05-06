السفير المصري إلتقى نواف سلام: نحن في طور الإعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بعد ظهر اليوم في السراي، السفير المصري لدى لبنان علاء موسى الذي قال بعد اللقاء: "تناولنا عددًا من المواضيع، وفي مقدمتها ملف العلاقات الثنائية بين مصر ولبنان".



وأضاف: "نحن الآن في طور الإعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتي يترأسها رئيسا وزراء البلدين، ونعمل لتحديد موعده في القاهرة في أقرب وقت ممكن، ونتمنى عقده خلال الشهرين المقبلين على أبعد تقدير، على أن تلائم نتائجها طبيعة المرحلة وما يتطلع إليه كل بلد في مسيرة التعاون بينهما".