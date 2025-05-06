بلاسخارت في السعودية لبحث الفرص المتاحة لدعم لبنان

بدأت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية وذلك في إطار مشاوراتها المستمرة مع الجهات الإقليمية والدولية.



وبحسب بيان لمكتب الأمم المتحدة في بيروت، فإن "هذه المشاورات، تركّز إلى جانب قضايا أخرى، على بحث الفرص المتاحة أمام المجتمع الدولي لدعم لبنان في مساعيه لتعزيز دور الدولة وترسيخه، إضافةً إلى دفع الجهود المبذولة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701(2006)".