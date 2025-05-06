تركيا تحبط عملية إدخال أجهزة بيجر مفخخة كانت في طريقها الى لبنان... وهذا ما قاله مسؤول في حزب الله للـLBCI

كشفت تقارير صحافية تركية، أن أجهزة الاستخبارات التركية أحبطت عملية إدخال أجهزة "بيجر" ثانية مفخخة كانت في طريقِها الى لبنان لتستهدف عناصر "حزب الله". وأشارت إلى أن العملية جاءت بعد تلقّي بلاغٍ استخباراتي في 20 أيلول 2024، أي بعد أيام قليلة على هجمات البيجر، بشأن شحنة مشبوهة ستنقلُ من إسطنبول إلى بيروت، بعد أن كانت الشحنة قد وصلت من هونغ كونغ بتاريخ 16 أيلول، وصُرِّحَ عنها بأنها تتضمنُ "فَرّامات طعام"، فيما كان مخططاً نقلُها إلى لبنان في السابع والعشرين من شهر 27 أيلول.



وأكد مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله للـLBCI، أن حزب الله هو من أبلغ الجانب التركي بوجود شحنة بيجر مفخخة في مطار إسطنبول كانت متجهة الى لبنان في أيلول الماضي.