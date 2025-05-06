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نديم الجميل شدد من دار الفتوى على المناصفة والميثاقية

أخبار لبنان
2025-05-06 | 08:54
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نديم الجميل شدد من دار الفتوى على المناصفة والميثاقية
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نديم الجميل شدد من دار الفتوى على المناصفة والميثاقية

أعلن النائب نديم الجميل أنه وضع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بالأجواء التي يمر بها البلد وخصوصا المعركة الانتخابية في بيروت.

وقال الجميل الذي زار دار الفتوى على رأس وفد: "نحن نؤكد دور المناصفة، ونؤكد دور الشراكة الحقيقية بين كل أبناء بيروت، المنطقة كلها تمر بتحد كبير جدا، ونحن لا نريد أن تكون كل تلك الأزمات التي يمر بها البلد أن تنعكس أيضا على بيروت، لا بل بالعكس نريد أن تكون بيروت متفوقة على الكل، وفوق كل هذه التحديات"، مشيرا الى أن المحافظة على الميثاقية ضرورية.

وأضاف: "أنا أتعهد أمام اللبنانيين ولا سيما البيارتة أنه بعد انتخابات بلدية بيروت ومن بعد حصولها، على أمل حصولها، بالحفاظ على هذه الميثاقية، واتعهد بأن نعالج موضوع بلدية بيروت، ونعالج موضوع الشراكة والتمثيل والصلاحيات بهدوء في إطار صريح، وتفوق عن كل هذا الكلام والشعارات المذهبية والمزايدات التي يمر بها البلد".

وتابع: "هناك الكثير من الفرقاء مراهنون على أنه من الممكن تعديل المعادلة في بلدية بيروت تؤدي إلى تغيير وضع، نستطيع الاستفادة منه في المستقبل. لا شيء يتم إذا كان هناك ورم ونعالجه بدون وجع، ولا نريد تأزيم العملية، وتعهدنا بأن نعالج هذا الموضوع ونتحدث بعد الانتخابات بكل هدوء ومسؤولية تجاه ليس فقط أهلنا في بيروت ولكن تجاه أهلنا في كل لبنان والذين تهمهم العاصمة وهم شركاء بها أيضا، من هنا أتمنى من رئيس الجمهورية ومن الرئيس نواف سلام والرئيس نبيه بري أن يأخذوا عملية العاصمة على محمل الجد، وأن يكون لهم يد بها ونستطيع معالجة هذا الموضوع بأنسب طريقة في المستقبل".

أخبار لبنان

نديم الجميل

دار الفتوى

انتخابات

بيروت

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