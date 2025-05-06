"الكتائب" هنأ الفائزين في الانتخابات البلدية والاختيارية: سنقدّم أفضل نموذج في الحكم المحلي

عقد المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل.وبعد التداول في مجريات الانتخابات البلدية ونتائجها، أشار في بيان، الى "إيجابية تنظيم الانتخابات البلدية والاختيارية بعد سنوات من الغياب، بما أتاح لأهالي محافظة جبل لبنان التعبير عن إرادتهم واختيار ممثليهم المحليين، في مشهد عكس بوضوح توقا إلى التطوير وثقة بالمرشحين الذين دعمهم حزب الكتائب في العديد من المناطق التي شهدت تنافسا فعليا استنادا الى معايير الشفافية والنزاهة والعمل التطوعي".وحيا الجهات المسؤولة عن تأمين سلامة الانتخابات وحسن سيرها، مهنئا الفائزين في مختلف البلدات، على أمل "أن يشكل هذا الإنجاز محطة تأسيسية للعمل البلدي وتطوير القرى والمدن نحو مزيد من الحداثة والإنماء المستدام". وأكد "التزامه بتقديم أفضل نموذج في الحكم المحلي، تمهيدًا لتحقيق اللامركزية التي باتت حاجة ملحّة وتحدّيا وطنيا مطروحا بإلحاح."ورحب بتوصيات المجلس الأعلى للدفاع واقترانها بقرارات صادرة عن مجلس الوزراء، مثمنا "الخطوات المتّخذة في سبيل فرض الأمن". واعتبر "أن الحزم الظاهر في هذا المجال يجب أن يعمم على كامل الأراضي اللبنانية، ويطبق على كل الميليشيات من دون استثناء، بما يضمن حصر السلاح بيد الجيش اللبناني والقوى الشرعية، انسجاما مع التوجه الوطني العام".