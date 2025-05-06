المجلس المذهبي نبّه من مخططات التفكيك ودعا الدولة السورية الى تسوية سياسية

ثمّن مجلس إدارة المجلس المذهبي، المواقف الوطنية الحكيمة لمشايخ وفاعليات وأهالي أشرفية صحنايا وصحنايا، معتبرا أنها نابعة من هوية وتاريخ وعمق جذور الطائفة العربية والإسلامية.وشدّد المجلس بعد اجتماعه الدوري في دار الطائفة، على أهمية احتضان الدولة السورية لأبناء جبل العرب والعمل على انجاز التسوية السياسية لتبديد الهواجس ولتقديم الضمانات المطلوبة، لحماية المواطنين وأمنهم، بغية التأسيس لعلاقة متينة من خلال الحوار تعزّز الثقة بالدولة لتكون حاضنة لشعبها على أسس العدالة والمساواة.ونبّه المجلس مجدداً من خطورة مخططات ومشاريع العدو الإسرائيلي التوسعية، الرامية لتفكيك المجتمعات وتغذية التطرف الديني بما يخدم مصالحه، مقدّرين إدراك أبناء الطائفة في سوريا ووعيهم لما يحاك من حولهم وتشبّثهم بوحدتهم الوطنية وهويتهم العربية والإسلامية.الى ذلك، هنّأ المجلس الدولة اللبنانية وخصوصًا وزارة الداخلية على إنجاز المرحلة الأولى من استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان، ويتطلّع لإنهاء باقي المراحل بذات الديناميكية، كخطوة أساسية على طريق الإصلاح المطلوب للنهوض بالوطن وتفعيل مؤسساته وتحقيق اللامركزية الإدارية.كما نوّه بقرار دولة الإمارات رفع الحظر عن سفر رعاياها إلى لبنان، آملا أن تحذو باقي دول مجلس التعاون الخليجي حذوها.