عباس يزور بيروت في 21 أيار وسط السعي لنزع سلاح المخيمات

يزور الرئيس الفلسطيني محمود عباس بيروت في 21 أيار، في وقت تسعى السلطات اللبنانية إلى نزع السلاح الخارج عن سلطتها على الأراضي اللبنانية، بما فيها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.



وقال مصدر حكومي لبناني لوكالة فرانس برس، إن عباس سيزور لبنان وسيبحث مع المسؤولين اللبنانيين "الانتقال إلى مرحلة عملانية لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية ومن ضمنها المخيمات".



وأكّد مكتب عباس أن الزيارة ستحصل في 21 أيار.