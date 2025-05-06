الرئيس عون: اذا كان الدستور يشوبه خطأ فلنطبقه ثم نسعى الى تعديله وتطويره

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن المشكلة الأساسية في لبنان تكمن في عدم تطبيق القانون والدستور.وقال الرئيس عون في خلال استقباله بعد ظهر اليوم، "ملتقى التأثير المدني" و"الهيئة المدنية لبناء دولة المواطنة": "إذا كان الدستور يشوبه خطأ فلنطبقه بداية ثم نسعى الى تعديله وتطويره. فلا شيء مقدسا او لا يمس الا الكتب السماوية، اما ما يعده الانسان فهو قابل للتطوير في سبيل تحقيق المصلحة الوطنية العليا".وأضاف: "مهما اعددنا من قوانين ودساتير، ما لم يتمتع الانسان بالاخلاق وما لم يتم اعلاء المصلحة الوطنية يبقى كل ذلك من دون فائدة".وجدد التأكيد على أهمية اعلاء الخطاب الوطني والرؤية الوطنية الاقتصادية لمصلحة البلد على حساب الخطابات المذهبية والفئوية".وقال: "قادرون ولدينا فرص كثيرة لبناء دولة شرط توفر النية الصادقة".