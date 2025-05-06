سلام: الأجهزة الأمنية جاهزة لتأمين سلامة وأمن اخواتنا العرب خلال الصيف

أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ان ما يهم لبنان هو القيام بكل ما يسهل لعودة الرعايا العرب الى ربوع لبنان.وشدد سلام في خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد اجتماعه مع سفراء دول مجلس التعاون الخليجي بعد ظهر اليوم في السرايا ، وحضره السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري، وسفير سلطنة عمّان احمد بن محمد السعيدي، والسفير القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن فيصل ثاني آل ثاني، والقائم بأعمال سفارة الإمارات فهد سالم الكعبي والقائم بأعمال سفارة الكويت ياسين محمد الماجد، على العمل لإزالة اي مخاوف او محاذير لدى دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا الى جهوزية الأجهزة الأمنية كافة للمساعدة وتسهيل كل ما هو مطلوب لتامين سلامة وأمن اخواننا العرب خلال فصل الصيف.وقال سلام: "استمعنا اليوم من السفراء إلى ما يمكن أن يكون لديهم من مخاوف ومحاذير بالنسبة لانتقال رعاياهم الى لبنان، واكدت لهم أننا سنعمل كل ما نستطيع لإزالة هذه المخاوف، واطلعتهم على كل التغييرات التي حصلت في مطار بيروت وعلى طريقه من تحسينات، ان كان بالشكل أو على صعيد الأمن، والإجراءات الأمنية المتخذة في وسط العاصمة ومناطق الاصطياف، كما أكدت لهم انه بعد لقاءاتي بالأمس واليوم مع مختلف قادة الأجهزة الأمنية، تاكدت شخصيا ومباشرة من جهوزية جميع الأجهزة للمساعدة لتسهيل كل ما هو مطلوب لتامين سلامة وأمن اخواننا العرب خلال هذا الصيف".وحول وصول الطائرة الاماراتية الى بيروت غدا وعما إذا ما كان على متنها عدد من الديبلوماسيين قال: "في الأساس فان الخطوط الاماراتيه لم تتوقف عن المجىء الى بيروت، اما من على متنها فليس لدينا معلومات، ولكن أنا شخصيا اؤكد انه من خلال اتصالاتي فقد دعوت مسؤولين ووزراء من مختلف دول الخليج لزيارة لبنان خلال هذا الصيف اكان في عيد الاضحى أو بعده، وأنا على ثقة بانهم سيلبّون الدعوة".