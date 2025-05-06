وزير الصناعة: حان الوقت للانتهاء من ثقافة الحرب

أكد وزير الصناعة جو عيسى الخوري انه حان الوقت للانتهاء من ثقافة الحرب وتعليم اولادنا ثقافة الاعمار.



وجاء موقف وزير الصناعةفي خلال تمثيله رئيس الحكومة نواف سلام في افتتاح "بروجكت لبنان"، المعرض التجاري الدولي الـ26 لمواد البناء والطاقة والبيئة في لبنان والشرق الأوسط في سي سايد أرينا. وذلك بدعوة من الشركة الدولية للمعارض، ويستمر المعرض لمدة 4 أيام.

بدوره، اعتبر وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الإصطناعي كمال شحادة أن "هذا الحدث عاد إلى بيروت، بعد توقف قسري فرضته ظروف قاهرة في البلاد، ليؤكد أن لبنان، رغم كل ما مر به، لا يزال قادرا على النهوض".



وقال: "لمن يقول لكم "ما فيكن تبنو بلد، مش رح تبنو جمهورية، مش رح تكسرو هل الحلقة المفرغة من فساد وفشل بادارة الشأن العام"، فليكن جوابكم: "نطمح ونعمل لبلد مستقر يحترم الدستور والقانون، وفيه الاقتصاد مزدهر".



وأضاف: "نحن اليوم نسير في الاتجاه الصحيح ونتابع المسيرة لتأمين مستقبل أولادنا في هذا البلد".