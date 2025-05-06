افرام هنّأ أعضاء "جبيل أحلى": الإنماء أولويّة

استقبل رئيس المجلس التنفيذيّ لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام في دارته في جونية النائب زياد الحواط وأعضاء المجلس الجديد المنتخب في جييل في لائحة "جبيل أحلى" الفائزة برئاسة جوزيف الشامي.



وهنّأ النائب افرام المجلس المنتخب بالفوز، مؤكّداً أنّ "الإنماء أولويّة لنا كلّنا".

وتوجّه إلى أعضاء اللائحة الفائزة متمنّياً أن "تكون التنمية والإنتاجيّة حجر الزاوية في بنيان نجاح مسيرتهم، لافتا الى أن "هذا كان الدافع الأساسيّ لدخولنا زميلي زياد وأنا إلى المعترك السياسيّ، ونعدكم أن نبقى داعمين لجهودكم كي تتكلّل بالنجاح" .



من جهته، كشف الحواط عن معركة يخوضها مع النائب افرام في المجلس النيابيّ لتطوير قانون البلديات وتعديله وإحقاق اللامركزّية الموسّعة.