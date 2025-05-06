سلام: نعمل بكل جهد للبدء بأسرع ما يمكن في إعادة الإعمار

سلام جال مع وزيري الاقتصاد والأشغال في معرض "بروجكت لبنان 2025"

جال رئيس مجلس الوزراء نواف سلام يرافقه وزيري الاقتصاد والتجارة عامر البساط والأشغال العامة والنقل فايز رسامني في أرجاء معرض "بروجكت لبنان 2025" في نسخته السادسة والعشرين الذي يقام برعايته في مركز "سي سايد أرينا" - الواجهة البحرية لبيروت. وكان في استقباله رئيس مجلس ادارة المجموعة الدولية للمعارض البير عون، حيث اطّلع على أحدث المعدات والمواد والتقنيات والابتكارات من العارضين البالغ عددهم أكثر من 250 عارضا محليا ودوليا.



وتحدث سلام الى العارضين اللبنانيين، واطلع على ابتكاراتهم واستمع الى هواجسهم ومطالبهم الملحة بدعم الصناعة اللبنانية، لتتمكن من الاستمرار والمنافسة.



واعتبر أن هذا المعرض دليل على عودة الحياة الى لبنان، آملا في أن تكون الأيام المقبلة أفضل.



وشدد على "دور المعرض كأحد المحركات الأساسية لدفع عجلة الاقتصاد وإعادة الإعمار في لبنان"، مؤكدا "العمل بكل جهد للبدء بأسرع ما يمكن في اعادة الإعمار".