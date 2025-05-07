توضيح من حركة “أسس” في شأن ما ورد في نشرة أخبار الـLBC عن انتخابات بلدية زغرتا – إهدن

أوضحت حركة “أسس” أنّ لائحة “بلدتنا بلديتنا”، التي شكّلتها حركة “أسس” لخوض الانتخابات البلدية والمؤلفة من 11 عضوًا، هي لائحة مدعومة حصريًا من حركة “أسس”.

وأكّدت أنّها تضم منتسبين إلى الحركة، إضافة إلى عدد من الأشخاص المستقلين، الذين اختاروا الترشح ضمن هذه اللائحة.

وشدّدت الحركة على أنّ لائحة “بلدتنا بلديتنا” غير مرتبطة بأيّ مرشحين آخرين أو بأيّ أحزاب سياسية.

وقالت: “أيّ دعم يرد من أي جهة، هو محل تقدير طالما أنه غير مشروط، لأنّ هدفنا الأساسيّ هو الإنماء والخدمة العامة، بعيدًا من أيّ اصطفاف سياسيّ”.