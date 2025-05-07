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ضربة إسرائيلية على سيارة في صيدا

أخبار لبنان
2025-05-07 | 01:22
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ضربة إسرائيلية على سيارة في صيدا
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ضربة إسرائيلية على سيارة في صيدا

سقط شهيد في ضربة من مسيرة إسرائيلية على سيارة في مدينة صيدا الرئيسية في جنوب لبنان، فجرًا.

 
ويأتي هذا الاستهداف في ظل سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.   

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