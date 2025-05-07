نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء المتن الشماليّ

أصدرت وزاة الداخلية والبلديات نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية للعام ٢٠٢٥ في قضاء المتن الشماليّ.
للاطلاع على النتائج اضغط على الروابط التالية:
- بلدية
http://shorturl.at/2fOq2
- اختيارية
http://shorturl.at/Ix08s
نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية للعام ٢٠٢٥ في قضاء المتن الشمالي.
النتائج على الروابط التالية:
- بلدية https://t.co/aBBMVeVH0N
- اختيارية https://t.co/SXqwiboz9P
— وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية (@MOIM_Lebanon) May 7, 2025
نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية للعام ٢٠٢٥ في قضاء المتن الشمالي.
النتائج على الروابط التالية:
- بلدية https://t.co/aBBMVeVH0N
- اختيارية https://t.co/SXqwiboz9P