نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء المتن الشماليّ

للاطلاع على النتائج اضغط على الروابط التالية:

أصدرت وزاة الداخلية والبلديات نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية للعام ٢٠٢٥ في قضاء المتن الشماليّ.

نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية للعام ٢٠٢٥ في قضاء المتن الشمالي.

النتائج على الروابط التالية:

- بلدية https://t.co/aBBMVeVH0N

- اختيارية https://t.co/SXqwiboz9P