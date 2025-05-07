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الرئيس عون: الظروف الصعبة التي مرت على لبنان باتت وراءنا

أخبار لبنان
2025-05-07 | 06:08
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الرئيس عون: الظروف الصعبة التي مرت على لبنان باتت وراءنا
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الرئيس عون: الظروف الصعبة التي مرت على لبنان باتت وراءنا

أكّد رئيس الجمهورية جوزاف عون أنّ الظروف الصعبة التي مرت على لبنان باتت وراءنا وهناك اطلاع إلى الأيام الاتية بكثير من التفاؤل.

 

وقال خلال استقباله رئيس الصندوق العربيّ للإنماء الاقتصاديّ والاجتماعيّ بدر محمد السعد: “مصممون على اعادة بناء الدولة وفق اسس جديدة أبرزها الإصلاحات الاقتصادية والمالية معتمدين في كل ذلك على الحوكمة الرشيدة وتوفير التسهيلات اللازمة للصناديق المالية لتمويل المشاريع”.

 

أمّا السعد فأوضح أنّ هدف الزيارة إلى لبنان هو إعادة تحريك العمل الإنمائيّ الممول من الصندوق بعد توقف استمر لسنوات، والصندوق ملتزم بتنفيذ القروض المعطاة للبنان.

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