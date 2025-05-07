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رئيس الجمهورية تسلم أوراق إعتماد 7 سفراء جدد

أخبار لبنان
2025-05-07 | 07:04
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رئيس الجمهورية تسلم أوراق إعتماد 7 سفراء جدد
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رئيس الجمهورية تسلم أوراق إعتماد 7 سفراء جدد

تسلم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم، اوراق اعتماد سبعة سفراء جدد معتمدين في لبنان، وهم: سفير المانيا KURT STOCKL-STILLFRIED، سفيرة الارجنتين MARIA VIRGINIA RUIZ QUINTAR، سفيرة البرتغال VANDA MARIA DIAS STELZER SEQUEIRA، سفير جورجيا ARCHIL DZULIASHVILI، سفير جنوب افريقيا ASHRAF YUSUF SULIMAN، سفير بنغلادش M.G JUBAYER SALEHIN وسفير روانداLt.GENERAL  KAYONGA CHARLES.

وحضر تقديم أوراق الاعتماد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الأمين العام للوزارة السفير هاني شميطلي، المدير العام للمراسم في القصر الجمهوري الدكتور نبيل شديد ومدير المراسم في وزارة الخارجية السفير أسامة خشاب.

ولدى وصول السفراء تباعًا الى القصر، أقيمت المراسم والتشريفات المعتمدة، فعزفت موسيقى الجيش نشيد البلاد التي يمثلها كل سفير في الوقت الذي رفع فيه علم دولته على سارية القصر الجمهوري الى جانب العلم اللبناني. بعد ذلك حيا سفير كل من الدول العلم، ثم عرض سرية من لواء الحرس الجمهوري، ودخل بعد ذلك الى صالون 22 تشرين وسط صفين من الرماحة، ومنه الى صالون السفراء حيث قدَّم اوراق اعتماده الى الرئيس عون كما قدم له اعضاء البعثة الديبلوماسية. ولدى مغادرة كل سفير بعد تقديم اوراق الاعتماد، عزفت موسيقى الجيش النشيد الوطني اللبناني.

ونقل السفراء الى الرئيس عون تحيات قادة دولهم، وتمنوا له التوفيق في مسؤولياته الوطنية، مؤكدين له "العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع بين لبنان وبلدانهم".

وحمل رئيس الجمهورية السفراء تحياته الى قادة دولهم، متمنيا لهم "التوفيق في مهماتهم الديبلوماسية".

نبذة عن السفراء الجدد
وفي ما يلي نبذة عن سيرة السفراء الذين قدموا اليوم اوراق اعتمادهم:

*سفير المانيا KURT STOCKL-STILLFRIED
- مواليد 11 تموز 1962
- محام حائز على شهادتي دولة. تولى مناصب عدة ابرزها: رئيس قسم الشؤون القانونية والقنصلية في السفارة الألمانية في صوفيا، بلغاريا.
- نائب رئيس البعثة في السفارة الألمانية في طشقند، أوزبكستان.
- نائب رئيس قسم الموارد البشرية الخاص بالمراتب العليا في السلك الديبلوماسي، برلين.
- رئيس قسم الشؤون  القانونية والقنصلية في السفارة الألمانية في كييف، أوكرانيا.
- رئيس البعثة القنصلية العامة الألمانية في أربيل، إقليم كردستان العراق.
- مدير قسم الشؤون القانونية والقنصلية، والهجرة القانونية وقضايا العودة في وزارة الخارجية الاتحادية في برلين.

*سفيرة الارجنتين MARIA VIRGINIA RUIZ QUINTAR
- مواليد العام 1965
- تولت مناصب عدة ابرزها وزيرة للخارجية بين العام 2011 و2020.
-القائمة بالاعمال في سفارة الارجنتين لدى جمهورية بنغلادش الشعبية.
- نائبة القنصل العام في القنصلية العامة ومركز الترويج في شنغهاي بين العامين 2004 و2009.
-المسؤولة عن ترشيح الارجنتينلتكون مقرا للامانةالعامة لمعاهدة انتاركتيكا بين العامين 2000 و2004.

*سفيرة البرتغال SEQUEIRA  VANDA MARIA DIAS STELZER
- مواليد العام 1971
- تخرجت في العلاقات الدولية من المعهد العالي للعلوم الاجتماعية والسياسية في الجامعة   التقنية في ليشبونة وقبلت في وظائف الملحقين في السفارة.
- ملحقة في السفارة في وزارة خارجية بلادها.
- سكرتيرة سفارة بلادها في طوكيو، ومن ثم فيينا وفي الممثلية الدائمة لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا.
- خدمت في عدد من المنظمات الدولية.
- رئيسة قسم الشؤون البحرية للبيئة والتنمية  المستدامة والطاقة والمنظمات  الاقتصادية التقنية والعلمية.
- رئيسة قسم المنظمات الاقتصادية  الدولية التابعة للإدارة العامة للسياسة الخارجية.
- مستشارة رئيس الجمهورية للشؤون الدولية في العام 2016.

*سفير جورجيا ARCHIL DZULIASHVILI
- مواليد العام 1970
- سفير فوق العادة ومطلق الصلاحية لجورجيا لدى الاردن وغير مقيم لدى العراق.
- عمل مستشارًا خاصًا لوزارة الخارجية الجورجية قبل تعيينه سفيرا غير مقيم في لبنان.
- شغل سابقًا مناصب عدة ذات علاقة بمنطقة الشرق الاوسط ابرزها رئيس قسم الشرق الاوسط وافريقيا في وزارة خارجية جورجيا (عام 2000).
- خدم كدبلوماسي في كل من الكويت المملكة العربية السعودية والبحرين وقطر وسلطنة عمان والامارات العربية المتحدة ومصر وسوريا وتونس وليبيا.
- يحمل شهادة في الدراسات الشرقية من جامعة جورجيا الحكومية.

*سفير جنوب افريقيا ASHRAF YUSUF SULIMAN
- مواليد العام 1960
- عين مديرًا رئيسيًا بالانابة لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية  في العام 2023.
- عين سفيرًا لبلاده في دولة فلسطين في العام 2015.
- عين مديرًا لدول شمال افريقيا في وزارة الخارجية بين العامين 2011 و2015.
- عين سفيرًا في دولة الكويت في العام 2006.

*سفير بنغلادش M.G JUBAYER SALEHIN
- مواليد العام 1970.
- متخصص بالهندسة المدنية والدراسات الدفاعية وإدارة الاعمال.
- عمل مهندسا في قيادة الجيش البنغلادشي قبل انتقاله الى وزارة الخارجية.
- عين مديرًا عامًا لمعهد بنغلاديش للدراسات الدولية والاستراتيجية.

*سفير رواندا Lt GEN KAYONGA CHARLES
- مواليد العام 1962
- شغل مناصب عدة ابرزها:
- سفير بلاده في تركيا والصين وباكستان وفيتنام
- رئيس اركان القوات البرية
- مستشار رئيس بلاده للشؤون الدفاعية بين العامين 2000 و2002

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