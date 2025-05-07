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إنتخاب أربعة أعضاء جدد لمجلس إدارة جمعية شركات الضمان

أخبار لبنان
2025-05-07 | 07:25
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إنتخاب أربعة أعضاء جدد لمجلس إدارة جمعية شركات الضمان
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إنتخاب أربعة أعضاء جدد لمجلس إدارة جمعية شركات الضمان

عقدت الجمعية العمومية العادية التي دعا اليها مجلس ادارة شركات الضمان اجتماعها اليوم برئاسة رئيس المجلس اسعد ميرزا وحضور رئيس لجنة الرقابة على شركات الضمان نديم حداد و٣٦ شركة تأمين.

وقد اقرت الجمعية العمومية وابرأت ذمة مجلس الادارة وانتخبت اربعة اعضاء جددًا وهم: لا الفينيقية - ليا اسيوريكس - فيكتوار - مياركو.

وقد هنأ رئيس الجمعية والشركات الاعضاء المنتخبين الجدد، متمنيًا التوفيق لمجلس الادارة الجديد في مهامه بما فيه مصلحة القطاع والمؤمنين على حد سواء.

كما عقدت المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي برئاسة رئيسها عبده خوري بالتزامن مع الجمعية العمومية للجمعية جمعيتها العمومية والتي جرى خلالها اقرار ميزانية العام ٢٠٢٤ وابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة.

وكانت مناسبة اطلع خلالها خوري الاعضاء على ابرز المواضيع التي تتابعها المؤسسة والتي تصب في خانة تفعيل دور التأمين الالزامي من جهة والتوعية التأمينية من جهة اخرى.

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