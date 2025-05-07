سلام: زرت معرض Project Lebanon 2025 واكتشفت طاقات شابة ملهمة

كتب رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام على حسابه على منصة "اكس": "زرت معرض Project Lebanon 2025، واكتشفت طاقات شابة ملهمة، ولمست قدرة الصناعيين على الابتكار والنهوض بلبنان… وكلي أمل".