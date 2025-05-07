الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لجنة الأشغال تفتح ملف سد المسيلحة... عطية: نموذج عن مشاريع عدة تمت دون دراسات معمقة

أخبار لبنان
2025-05-07 | 08:47
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لجنة الأشغال تفتح ملف سد المسيلحة... عطية: نموذج عن مشاريع عدة تمت دون دراسات معمقة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
لجنة الأشغال تفتح ملف سد المسيلحة... عطية: نموذج عن مشاريع عدة تمت دون دراسات معمقة

عقدت لجنة الاشغال العامة والطاقة والمياه جلسة اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب سجيع عطية وحضور وزير الطاقة والمياه جو صدي والأعضاء النواب.

وقال النائب عطية بعد الجلسة: "جلستنا اليوم عقدت،في حضور وزير الطاقة وممثل وزير العدل قاضي التحقيق الاول في الشمال القاضية سمرندا نصار والبحث تناول موضوع سد المسيلحة. وكما تعرفون هذا السد تم تلزيمه سنة 2013 على أساس ان ينتهي العمل به سنة 2017 بقيمة 54 مليون وقد أضيف اليه 20 مليون دولار على مرحلتين ولم ينته وعلى اساس ان تتم معالجة تسريب المياه واتضح معنا والمنطقة في حاجة إلى مياه ولدينا عدد كبير من البلدات تستفيد منه بشكل مباشر او غير مباشر. فأخذنا على عاتقنا كلجنة نيابية ان نتابع هذه الملفات لمعرفة إذا كان هناك هدر. ولنر ما هي المشكلة الحقيقية واتضح انه عند تلزيمه لم يكن مستوفيا الشروط الاساسية اللازمة في الموقع، اذ تبين ان هناك فالقًا كبيرًا مما يحصل تسريب أضف انه تم تلزيمه بشكل بالحد الادنى من الكلفة على اعتبار انه يعالج في ما بعد ما خلق شوائب".

وأشار إلى أننا "أمام مشروع لم يتم تنفيذه فهذا نموذج عن مشاريع عديدة في البلد جرت دون دراسات معمقة او محاسبة واللجنة رغبت بفتح هذا الملف كما سنناقش كل الملفات التي لها صلة بالأشغال والطاقة بنظرة ايجابية دون استهداف سياسي بل من أجل الانتاجية وتحسين البنى التحتية وسيستكمل الملف في جلسات لاحقة. والقضاء سيتابع تحقيقه وأشير إلى ان اي موازنات إضافية يجب ان يكون هناك نتيجة، بالنوعية والخدمات من اجل إقامة سد صيفا وشتاء وان يكون هناك مياه".

أخبار لبنان

الأشغال

المسيلحة...

عطية:

نموذج

مشاريع

دراسات

معمقة

LBCI التالي
تجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظتي الشمال وعكار
سلام: زرت معرض Project Lebanon 2025 واكتشفت طاقات شابة ملهمة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-03-26

لجنة الأشغال اطّلعت من صدّي على مشاريع وزارة الطاقة

LBCI
آخر الأخبار
2025-03-25

وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني من مطار القليعات: بدأنا بإعداد دراسة عن الطرقات التي توصل الى المطار وسنكون على تواصل مع المستثمرين لهذا المشروع

LBCI
أخبار لبنان
2025-03-05

وزير الاشغال بحث مع وفد "البنك الأوروبي " في تطوير مشاريع إنمائية

LBCI
أخبار لبنان
2025-03-19

لجنة الأشغال إطلعت من رسامني على خطة العمل في الوزارة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

رئيس الصندوق العربي: نريد مساعدة لبنان على النهوض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

بالورود والبقلاوة... أهلًا بالإماراتيين في لبنان!

LBCI
أمن وقضاء
13:00

"الداخلية" أعلنت استئناف العمل في فرع السيارات والآليات – الأوزاعي

LBCI
أخبار لبنان
12:51

إغلاق أبواب كنيسة Sistine ومغادرة جميع الموظفين غير الأساسيين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
13:00

"الداخلية" أعلنت استئناف العمل في فرع السيارات والآليات – الأوزاعي

LBCI
أمن وقضاء
08:36

15 محضر ضبط جنوبًا في حق أصحاب مولدات مخالفين لتسعيرة وزارة الطاقة

LBCI
آخر الأخبار
09:31

هيئة البث الإسرائيلية: الصاروخ الذي أطلق من اليمن إنفجر وسقط قبل وصوله إسرائيل

LBCI
أمن وقضاء
09:00

تجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظتي الشمال وعكار

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

رئيس الصندوق العربي: نريد مساعدة لبنان على النهوض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

بالورود والبقلاوة... أهلًا بالإماراتيين في لبنان!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

هكذا تتم عملية التصويت وهذه أبرز التحديات التي تنتظر الحبر الأعظم المقبل

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:59

مقدمة النشرة المسائية 07-05-2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:13

ملكة جمال لبنان إلى الهند إستعدادًا للمشاركة في مسابقة ملكة جمال العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:10

في وزارة العمل... بحث في رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:55

مطار بيروت شهد حركة وافدين ناشطة… طائرات قادمة من الإمارات

LBCI
أخبار دولية
06:44

ترامب: واشنطن ستوقف غاراتِها الجوية على الحوثيين

LBCI
أخبار لبنان
06:08

الرئيس عون: الظروف الصعبة التي مرت على لبنان باتت وراءنا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
02:08

نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء المتن الشماليّ

LBCI
خبر عاجل
16:36

نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء الشوف

LBCI
فنّ
14:26

ريان حركة في لحظة مميزة: قلت نعم (صور)

LBCI
خبر عاجل
16:43

الجيش الإسرائيلي: مقتل "عدنان حرب" قائد منظومة الدعم اللوجستي في وحدة "بدر" في حزب الله بغارة شمال الليطاني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

شراكة استراتيجية لبنانية تحقق انجازا عالميا بين Whish Money وVisa

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

البيجرات المفخخة... الشحنة الثانية التي لم تصل إلى لبنان

LBCI
أخبار لبنان
04:43

المشهد من مطار بيروت بعد وصول الطائرة الاماراتية الاولى

LBCI
أخبار لبنان
01:22

ضربة إسرائيلية على سيارة في صيدا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More