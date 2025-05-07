جامعة الروح القدس – الكسليك تنظّم حفل عشائها السنوي الثالث في نيويورك: دعم للطلاب وتكريم للتميّز

نظّمت جامعة الروح القدس – الكسليك حفل عشائها السنوي الثالث في نادي هارفارد العريق في مدينة نيويورك، في حضور نخبة من الشخصيات المرموقة والدبلوماسيين الرفيعي المستوى، في مناسبة احتفالية هدفت إلى دعم الروّاد الشباب في طليعة كليّة الطب والعلوم الطبية، والتأكيد على التزام الجامعة المستمر بتعزيز التعليم والثقافة في لبنان والمهجر.

استهلّ الحفل بكلمة ألقاها المطران غريغوري منصور، قدّم خلالها صلاة مباركة، متمنّيًا التوفيق للمبادرة ولجميع الحاضرين.

تكريم شخصيات لبنانية أميركية رائدة

وشهد الحفل لحظات مؤثرة من التكريم لعدد من الشخصيات اللبنانية الأميركية التي تركت بصمة استثنائية على الساحة الدولية، تقديرًا لدعمها المتواصل لرسالة الجامعة. وجاءت التكريمات على النحو التالي: الدكتور إلياس أيوب، عضو مجلس الأمناء والمناصر الدائم للجامعة، تكريمًا لإسهاماته المتواصلة في دعم التعليم والرسالة الأكاديمية، السيد مسعد بولس، المستشار الأول للرئيس الأميركي دونالد ترامب للشؤون العربية والشرق أوسطية، وقد مثّلته زوجته السيدة سارة بولس وابنته، نظرًا لتعذر حضوره بسبب مهمة رسمية كُلّف بها من الرئيس ترامب في أفريقيا، والسيد جون كوري، المنتج والسيناريست والمؤلف المعروف، الذي ألقى كلمة عبّر فيها عن أهمية التعليم والتواصل الثقافي في بناء المجتمعات.

آدمز

كما كانت لافتة مشاركة عمدة مدينة نيويورك السيد إريك آدامز، في الحفل، وهو المعروف بحبه الكبير للبنان. وقد حضر خصيصًا لدعم هذا الحدث الخيري. وقدّم شهادة تقدير رسمية باسم بلدية نيويورك إلى جامعة الروح القدس – الكسليك، تسلّمها رئيسها الأب طلال هاشم، تقديرًا لدور الجامعة الرائد في تعزيز التعليم والثقافة من خلال مركزها الثقافي في المدينة، ولدعمها المتواصل للابتكار والتميّز في مجالي الطب والعلوم الصحية.

وفي كلمته خلال الحفل، قال آدامز: "خلال جائحة كورونا، شاهدنا العديد من أطبائنا والعاملين في الرعاية الصحية اللبنانيين في الصفوف الأمامية. نحن مدينون بالكثير للجالية اللبنانية. وأود أن أقول لكم: نيويورك هي بيروت أميركا."

القمر

وألقت مديرة مكتبي التقدّم المؤسّساتي والعلاقات مع الخرّيجين في الجامعة كوزيت القمر كلمة شكرت فيها الحضور وكل الداعمين الذين ساهموا في إنجاح هذا الحفل. كما عبّرت عن فخرها العميق بهذا التقدير، مؤكدة أن هذه الأمسية تُجسّد رؤية الجامعة ورسالتها الراسخة. وقالت: "هذه الليلة تتعلق بالهدف، والاتصال، والأمل. وأحيانًا، عندما نلتزم بشيء ذي معنى حقيقي، يلاحظ العالم ذلك. العمل الذي نقوم به من خلال جامعة الروح القدس – الكسليك، سواء في لبنان أو هنا في مركزنا في نيويورك، يُحدث فرقًا. وهذا المساء، يتم الاعتراف بهذا التأثير بطريقة خاصة جدًا."

الأب هاشم

أما رئيس جامعة الروح القدس – الكسليك الأب طلال هاشم، فقد ألقى كلمة شدّد فيها على أن توسّع الجامعة نحو الولايات المتحدة لم يكن مجرد خطوة إدارية، بل رؤية استراتيجية. وقال: "عندما تخيّلنا أن نحمل جامعة الروح القدس – الكسليك إلى الولايات المتحدة، وتحديدًا إلى نيويورك، لم يكن الهدف افتتاح مركز فحسب، بل فتح جسر... جسر يصل بين لبنان وأبنائه المنتشرين، وجسر يصل بين الماضي والحاضر."



ودعا الأب هاشم الحضور إلى زيارة المركز الثقافي للجامعة والتواصل مع القائمين عليه من أجل التعاون والدعم، مؤكدًا "أن الجامعة ليست مجرّد مؤسسة أكاديمية، بل حافظة للّغة، والفن، والتقاليد، والحجارة القديمة التي تحكي تراث لبنان".

وتحدّث عن مركز الحفظ والترميم والمتحف الأثري التابع للجامعة، اللذين يسهمان في صون التراث اللبناني ومشاركته مع العالم، مشيرًا إلى أن الجامعة اليوم "تكتب فصلًا جديدًا من الأمل للطلاب غير المقتدرين، لأن "التعليم ليس ترفًا، بل حق، وهو السلاح الوحيد الذي يبني بدلاً من أن يدمّر".

وأعرب عن امتنانه العميق للحضور الذي قطع مسافات طويلة للمشاركة في الحفل، معتبرًا "أن دعمهم فعل إيمان برسالة الجامعة، والتزام بمستقبل لبنان".

وأضاء الأب هاشم في كلمته على أوضاع طلاب كلية الطب والعلوم الطبية، الذين "يحملون ليس فقط المعرفة، بل القلب والأمل"، مشددًا على "أن الأطباء لا يُصنعون فقط في الصفوف، بل بالدعم، والتشجيع، والثقة، وهذا ما تُجسّده هذه الأمسية".

كما أشار إلى مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل، الذي وصفه بأنه "أكبر وأحدث مستشفى خارج منطقة بيروت، وشريان حياة حيوي لشمال لبنان"، حيث يتدرّب طلاب جامعة الروح القدس – الكسليك ويخدمون المجتمع، في توازن بين المعرفة والرحمة، والعلم والإنسانية.

استقبال ومعرض فني

عقب الكلمات، أقيم حفل استقبال راقٍ، تبعه معرض فني للفنان وسام ملحم، عرض خلاله مجموعة من أعماله الفنية في مزاد علني خُصّص ريعه لدعم المنح الجامعية للطلاب غير المقتدرين ماديًا.

عرض موسيقي

واختُتمت الأمسية بعرض موسيقي ساحر قدّمه التينور أمين هاشم، الذي أضفى أجواء فنية ساحرة على الحفل، لتُختتم الليلة برسالة أمل ووعد بمستقبل أكثر إشراقًا.