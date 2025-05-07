سفير لبنان في الإمارات نشر صورًا من إستقبال الوافدين الإماراتيين في مطار بيروت

نشر سفير لبنان في الإمارات العربية المتحدة فؤاد شهاب دندن عبر حسابه على "إنستغرام" صورًا من استقبال الوافدين الإماراتيين في مطار رفيق الحريري الدولي-بيروت، وكتب: "السابع من أيار وأول الواصلين من الأخوة الإماراتيين الزائرين للبنان، بعد سريان قرار رفع منع سفر المواطنين الإماراتيين إلى لبنان، الذي وبناء لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله، اتخذ هذا القرار وتنفيذاً لما اتفق عليه أثناء زيارة العمل التي قام بها فخامة الرئيس العماد جوزف عون إلى أبوظبي الأسبوع الماضي".