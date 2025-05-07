إغلاق أبواب كنيسة Sistine ومغادرة جميع الموظفين غير الأساسيين

أعلنت صفحة الفاتيكان، عبر منصة "أكس، "إغلاق أبواب كنيسة Sistine، ومغادرة جميع الموظفين غير الأساسيين".



وذكرت أنه "بعد مغادرتهم، سيدعو الكاردينال Raniero Cantalamessa الكرادلة إلى مساحة للصلاة والتأمل، قبل بدء التصويت على اسم البابا الجديد".



ووسط سرية تامة، سيبدأ الكرادلة بانتخاب بابا جديد.



وكان 133 كاردينالًا مشاركًا في المجمع البابوي لعام 2025، اجتمعوا في كنيسة بولين، ودخلوا كنيسة Sistine، مرددين "ترنيمة القديسين"، ثم ترنيمة Veni Creator Spiritus"، مستغيثين بالروح القدس ليحلّ عليهم".