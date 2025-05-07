الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
16
o
الجنوب
21
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
16
o
الجنوب
21
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إغلاق أبواب كنيسة Sistine ومغادرة جميع الموظفين غير الأساسيين
أخبار لبنان
2025-05-07 | 12:51
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
إغلاق أبواب كنيسة Sistine ومغادرة جميع الموظفين غير الأساسيين
أعلنت صفحة الفاتيكان، عبر منصة "أكس، "إغلاق أبواب كنيسة Sistine، ومغادرة جميع الموظفين غير الأساسيين".
وذكرت أنه "بعد مغادرتهم، سيدعو الكاردينال Raniero Cantalamessa الكرادلة إلى مساحة للصلاة والتأمل، قبل بدء التصويت على اسم البابا الجديد".
ووسط سرية تامة، سيبدأ الكرادلة بانتخاب بابا جديد.
وكان 133 كاردينالًا مشاركًا في المجمع البابوي لعام 2025، اجتمعوا في كنيسة بولين، ودخلوا كنيسة Sistine، مرددين "ترنيمة القديسين"، ثم ترنيمة Veni Creator Spiritus"، مستغيثين بالروح القدس ليحلّ عليهم".
أخبار لبنان
أبواب
كنيسة
Sistine
ومغادرة
الموظفين
الأساسيين
التالي
ضربة إسرائيلية على سيارة في صيدا
مصادر الـ“الأنباء الكويتية”: يُتوقّع البحث خلال زيارة عباس بموضوع سلاح المخيمات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-04-14
الجزائر تطلب من 12 موظفا في سفارة فرنسا مغادرة الأراضي الجزائرية في غضون 48 ساعة
أخبار دولية
2025-04-14
الجزائر تطلب من 12 موظفا في سفارة فرنسا مغادرة الأراضي الجزائرية في غضون 48 ساعة
0
أخبار دولية
2025-02-06
سفارة أفغانستان في تركيا تعلن إغلاق أبوابها
أخبار دولية
2025-02-06
سفارة أفغانستان في تركيا تعلن إغلاق أبوابها
0
آخر الأخبار
2025-05-04
وزير الداخلية: العملية الانتخابية تجري بسلاسة وطلبت من الموظفين جميعهم الحياد التام ومكافحة أي مخالفة
آخر الأخبار
2025-05-04
وزير الداخلية: العملية الانتخابية تجري بسلاسة وطلبت من الموظفين جميعهم الحياد التام ومكافحة أي مخالفة
0
آخر الأخبار
2025-03-03
وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا لم تفرج حماس عن المختطفين قريبا فسنغلق أبواب غزة ونفتح أبواب جهنم وسنعود للقتال حتى تحقيق الحسم الكامل
آخر الأخبار
2025-03-03
وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا لم تفرج حماس عن المختطفين قريبا فسنغلق أبواب غزة ونفتح أبواب جهنم وسنعود للقتال حتى تحقيق الحسم الكامل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:58
أبو الحسن لـ"حوار المرحلة": مع شراكة مسيحية دائمة في الجبل.. والسلاح يجب أن يكون حصريًا بيد الدولة
أخبار لبنان
15:58
أبو الحسن لـ"حوار المرحلة": مع شراكة مسيحية دائمة في الجبل.. والسلاح يجب أن يكون حصريًا بيد الدولة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
هكذا تبدو المعركة الإنتخابية في قضاء المنية الضنية
تقارير نشرة الاخبار
13:26
هكذا تبدو المعركة الإنتخابية في قضاء المنية الضنية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
قراءة في نتائج الإنتخابات البلدية في جبل لبنان بالنظر إلى الأحجام السياسية للأحزاب التي انخرطت في العملية
تقارير نشرة الاخبار
13:24
قراءة في نتائج الإنتخابات البلدية في جبل لبنان بالنظر إلى الأحجام السياسية للأحزاب التي انخرطت في العملية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
إجتماع للجنة المال والموازنة بحث في مشروع قانون إصلاح المصارف المحال من الحكومة
تقارير نشرة الاخبار
13:23
إجتماع للجنة المال والموازنة بحث في مشروع قانون إصلاح المصارف المحال من الحكومة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
10:33
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية إستهدفت منزلًا مدمرًا في بلدة مجدل زون - قضاء صور أدت إلى وقوع إصابة
آخر الأخبار
10:33
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية إستهدفت منزلًا مدمرًا في بلدة مجدل زون - قضاء صور أدت إلى وقوع إصابة
0
آخر الأخبار
14:09
الرئيس السوري: هناك مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل عبر وسطاء لتهدئة الأوضاع وعدم فقدان السيطرة
آخر الأخبار
14:09
الرئيس السوري: هناك مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل عبر وسطاء لتهدئة الأوضاع وعدم فقدان السيطرة
0
أخبار لبنان
2025-05-06
سلام استقبل وفد العشائر العربية في خلدة وأكد عدالة مطالب العسكريين المتقاعدين
أخبار لبنان
2025-05-06
سلام استقبل وفد العشائر العربية في خلدة وأكد عدالة مطالب العسكريين المتقاعدين
0
منوعات
2025-05-06
اتهامات تلاحق كلب عائلة نجم كرة المضرب ستيفانوس تسيتسيباس... إليكم التفاصيل
منوعات
2025-05-06
اتهامات تلاحق كلب عائلة نجم كرة المضرب ستيفانوس تسيتسيباس... إليكم التفاصيل
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
خلفيات قرار ترامب والتأثيرات المحتملة على مسار المفاوضات مع إيران
تقارير نشرة الاخبار
13:51
خلفيات قرار ترامب والتأثيرات المحتملة على مسار المفاوضات مع إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الجبهة الإسرائيلية الحوثية تشتعل وترامب يطفىء محركات مقاتلاته
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الجبهة الإسرائيلية الحوثية تشتعل وترامب يطفىء محركات مقاتلاته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حال من الإرباك في إسرائيل سببتها مواقف الرئيس الأميركي بشأن وقف النار مع الحوثيين
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حال من الإرباك في إسرائيل سببتها مواقف الرئيس الأميركي بشأن وقف النار مع الحوثيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
هكذا تبدو المعركة الإنتخابية في قضاء المنية الضنية
تقارير نشرة الاخبار
13:26
هكذا تبدو المعركة الإنتخابية في قضاء المنية الضنية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
قراءة في نتائج الإنتخابات البلدية في جبل لبنان بالنظر إلى الأحجام السياسية للأحزاب التي انخرطت في العملية
تقارير نشرة الاخبار
13:24
قراءة في نتائج الإنتخابات البلدية في جبل لبنان بالنظر إلى الأحجام السياسية للأحزاب التي انخرطت في العملية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
إجتماع للجنة المال والموازنة بحث في مشروع قانون إصلاح المصارف المحال من الحكومة
تقارير نشرة الاخبار
13:23
إجتماع للجنة المال والموازنة بحث في مشروع قانون إصلاح المصارف المحال من الحكومة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
رئيس الصندوق العربي: نريد مساعدة لبنان على النهوض
تقارير نشرة الاخبار
13:21
رئيس الصندوق العربي: نريد مساعدة لبنان على النهوض
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
بالورود والبقلاوة... أهلًا بالإماراتيين في لبنان!
تقارير نشرة الاخبار
13:15
بالورود والبقلاوة... أهلًا بالإماراتيين في لبنان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
هكذا تتم عملية التصويت وهذه أبرز التحديات التي تنتظر الحبر الأعظم المقبل
تقارير نشرة الاخبار
13:09
هكذا تتم عملية التصويت وهذه أبرز التحديات التي تنتظر الحبر الأعظم المقبل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
02:08
نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء المتن الشماليّ
أخبار لبنان
02:08
نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء المتن الشماليّ
2
أخبار لبنان
04:43
المشهد من مطار بيروت بعد وصول الطائرة الاماراتية الاولى
أخبار لبنان
04:43
المشهد من مطار بيروت بعد وصول الطائرة الاماراتية الاولى
3
أخبار لبنان
01:22
ضربة إسرائيلية على سيارة في صيدا
أخبار لبنان
01:22
ضربة إسرائيلية على سيارة في صيدا
4
أخبار لبنان
06:00
تعديل نصائح السفر للمواطنين البريطانيين إلى لبنان
أخبار لبنان
06:00
تعديل نصائح السفر للمواطنين البريطانيين إلى لبنان
5
صحف اليوم
23:53
رئيس بعثة “اليونيفيل” وقائدها العام في لبنان لـ“الشّرق الأوسط”: “استقرار هشّ” يسود بين نهر الليطاني والخط الأزرق
صحف اليوم
23:53
رئيس بعثة “اليونيفيل” وقائدها العام في لبنان لـ“الشّرق الأوسط”: “استقرار هشّ” يسود بين نهر الليطاني والخط الأزرق
6
أمن وقضاء
13:00
"الداخلية" أعلنت استئناف العمل في فرع السيارات والآليات – الأوزاعي
أمن وقضاء
13:00
"الداخلية" أعلنت استئناف العمل في فرع السيارات والآليات – الأوزاعي
7
أخبار دولية
12:28
اشتعال الجبهة بين الهند وباكستان وسقوط 38 قتيلا على الأقل
أخبار دولية
12:28
اشتعال الجبهة بين الهند وباكستان وسقوط 38 قتيلا على الأقل
8
أخبار لبنان
00:05
توضيح من حركة “أسس” في شأن ما ورد في نشرة أخبار الـLBC عن انتخابات بلدية زغرتا – إهدن
أخبار لبنان
00:05
توضيح من حركة “أسس” في شأن ما ورد في نشرة أخبار الـLBC عن انتخابات بلدية زغرتا – إهدن
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More