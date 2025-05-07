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أبو الحسن لـ"حوار المرحلة": مع شراكة مسيحية دائمة في الجبل.. والسلاح يجب أن يكون حصريًا بيد الدولة

أخبار لبنان
2025-05-07 | 15:58
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أبو الحسن لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: مع شراكة مسيحية دائمة في الجبل.. والسلاح يجب أن يكون حصريًا بيد الدولة
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أبو الحسن لـ"حوار المرحلة": مع شراكة مسيحية دائمة في الجبل.. والسلاح يجب أن يكون حصريًا بيد الدولة

أكد النائب هادي أبو الحسن أن العلاقات السياسية للحزب التقدمي الاشتراكي متوازنة، مشيرًا إلى صداقة وثيقة تجمع النائب تيمور جنبلاط والنائب سامي الجميل، فيما تُعتبر العلاقة مع التيار الوطني الحر "عادية"، وجيدة جدًا مع القوات اللبنانية، مضيفًا: "نصرّ دائمًا على وجود شريك مسيحي لنا في الجبل."

وفي الشق الإقليمي، شدّد أبو الحسن في حديثه لبرنامج "حوار المرحلة" على الـ LBCI على أهمية الدور السعودي، معتبرًا أن المملكة العربية السعودية قدّمت الدعم واحتضنت لبنان، معتبراً أن الأولوية الآن هي عودة لبنان إلى الحضن العربي وعودة العرب إلى لبنان.

أما على الصعيد الداخلي، فأعلن أبو الحسن أن لبنان سيشهد افتتاح مطار القليعات قريبًا، مشيدًا بجهود وزير الأشغال في تطوير البنية التحتية، لاسيما المطار والمرفأ والطرقات.

وفي ملف السلاح الفلسطيني، أكد أبو الحسن أن "السلاح يجب أن يكون حصريًا بيد الدولة بغض النظر عن الجهة الحاملة له"، معتبرًا أن الوقت قد حان لإنهاء فوضى السلاح التي تُحوّل لبنان إلى "ساحة مستباحة لتبادل الرسائل."

وتحدث أبو الحسن عن العملية السياسية في سوريا، موضحًا أنها تتمثل بـ استكمال بناء الدولة وبناء جسور ثقة بين مكوناتها، ودمجها بالمنظومة الأمنية والسياسية الدولية، وهو ما وصفه بمحاولة "أجهضتها إسرائيل".

كما أشار إلى أن جنوب سوريا يشكل ممرًا استراتيجيًا تسعى إسرائيل للسيطرة عليه للوصول إلى نهر الفرات، عبر بث الفتن بين أهالي درعا والسويداء، محذرًا من استغلال مكون درزي لصالح أي صراع داخلي أو خارجي.

وختم بالتأكيد على أن اللقاء الأخير بين وليد جنبلاط والشرع السوري كان إيجابيًا، واستمر لساعتين ونصف، حيث ناقش الطرفان سبل التهدئة في سوريا وضرورة وقف إطلاق النار لضمان استقرار المنطقة.
 

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