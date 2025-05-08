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سلام في بعلبك... جولة في محافظة البقاع الشماليّ

أخبار لبنان
2025-05-08 | 02:29
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سلام في بعلبك... جولة في محافظة البقاع الشماليّ
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سلام في بعلبك... جولة في محافظة البقاع الشماليّ

وصل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى بعلبك ضمن جولة في محافظة البقاع الشماليّ.

 

واستهلها من مركز الشعيبة في جرود بعلبك، ومن هناك تم الانتقال الى مركز بو فارس على الحدود مع سوريا، حيث تفقد رئيس الحكومة كل الاجراءات العسكرية والأمنية المتخذة، لضبط الحدود وحمايتها ومنع التهريب.

 

وعقد سلام اجتماعًا مع ضباط وعناصر الجيش حيث اطلع منهم على كل الاجراءات المتخذة لحماية حدود لبنان وسيادته.

 

وأشاد بجهود عناصر الجيش، مؤكدًا أنهم سياج الوطن وعنوان التضحية والوفاء لحمايته وحماية أبنائه.

 

ورافقه وزير الدفاع ميشال منسى، وزير الداخلية أحمد الحجار، والأشغال العامة والنقل فايز رسامني.

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