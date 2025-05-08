خبرات اغترابية تلتقي مع الحكومة اللبنانية... مؤتمر لتعزيز التعاون بين وزارات والكفاءات اللبنانية

ينعقد في بيروت مؤتمر “Smart Government: Diaspora Experts for Lebanon”، برعاية رئيس الجمهورية جوزاف عون، في فندق فينيسيا – بيروت، في 3 حزيران.

ويُشكّل هذا المؤتمر منصةً استراتيجيةً لتعزيز التعاون بين مختلف الوزارات المعنية والكفاءات اللبنانية المنتشرة في بلاد الاغتراب، حيث يجمع نخبةً من الخبراء اللبنانيين المتخصصين في مجالات التحوّل الرقمي، والتكنولوجيا، والذين راكموا خبراتٍ في تطوير وتطبيق أنظمة الحكومة الذكية في دول إقامتهم، فيقدّمون رؤى عملية وتجارب رائدة قابلة للتطبيق في السياق اللبناني، بما يخدم توجهات الوزارات المعنية، ويُساهم في تحديث الإدارة العامة، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الشفافية والمساءلة.

ويستقطب المؤتمر حضوراً واسعاً محلياً ودولياً، وممثلين عن القطاع الخاص والعاملين في هذا المجال، حيث سيُشارك فيه أكثر من 30 متحدثاً من الوزراء المعنيين، والخبراء من الاغتراب اللبناني، وممثلي القطاع الخاص، وحضور نحو 500 شخصية محلية واغترابية، لخلق مساحةٍ من التفاعل المباشر بين المتحدثين والحضور.

ويتناول المؤتمر، عبر جلسات حوارية وورش عمل متخصصة، استراتيجياتٍ مبتكرة لبناء حكومة ذكية، تتمحور حول التحول الرقمي، والنمو الاقتصادي، والسياسات المستدامة. كما سيستعرض المؤتمر تجارب دولية ومحلية، مقدّماً حلولاً قابلة للتطبيق، لتلاقي الخطط الموضوعة من قبل الوزارات المعنية، وذلك لمعالجة التحديات التي يواجهها لبنان اليوم.

المؤتمر من تنظيم "مجلس التنفيذيين اللبنانيين"، بالتعاون مع الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) كشريك أكاديمي، وغرفة تجارة بيروت كشريك استراتيجي، إلى جانب مجلس الأعمال اللبناني في الكويت، ومجلس العمل اللبناني في أبو ظبي، وغرفة التجارة والصناعة الأسترالية ـ النيوزيلندية ـ اللبنانية، وتجمّع رجال الأعمال اللبنانيين في فرنسا.

وفي هذه المناسبة، قال رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين، ربيع الأمين: "نفتخر برعاية فخامة الرئيس العماد جوزيف عون لهذا المؤتمر الأول من نوعه، الذي يعكس التزام القيادة بإحداث التغيير المنشود".

وأضاف الأمين: "إننا نؤمن بأن الطاقات اللبنانية الاغترابية تملك من القوة والخبرة ما يكفي للمساعدة في بناء حكومة ذكية وعصرية في وطننا، تحاكي متطلبات العصر والمستقبل".

للاستفسارات والتسجيل:

يُرجى زيارة الموقع الرسمي للمؤتمر: [https://smartgovlb.com]

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