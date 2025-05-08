الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

النائب رازي الحاج للـLBCI: الهدف من الانتخابات البلدية هو الإنماء والقوات ممثلة بـ٥٠ بلدية في قضاء المتن

أخبار لبنان
2025-05-08 | 04:15
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
النائب رازي الحاج للـLBCI: الهدف من الانتخابات البلدية هو الإنماء والقوات ممثلة بـ٥٠ بلدية في قضاء المتن
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
النائب رازي الحاج للـLBCI: الهدف من الانتخابات البلدية هو الإنماء والقوات ممثلة بـ٥٠ بلدية في قضاء المتن

كشف النائب رازي الحاج أنّ حزب “القوات اللبنانية” ممثل بـ٥٠ بلدية من أصل ٥٥ في قضاء المتن.

 

وأوضح في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI أنّ الهدف من الانتخابات البلدية هو الإنماء والتغيير الفعليّ والممنهج وليس إحصاء العدد الأكبر للأحزاب وأنّ المنافسات في البلديات لم تأخذ جميعها طابعًا سياسيًا.

 

وقال الحاج : “التيار الوطنيّ الحر” أصدر بيانًا تعهّد فيه، قُبيل الانتخابات البلدية، بعدم التدخّل لكن وجدناه يعدّ نجاحاته فيها بعدها”.

 

وأضاف: “في الانتخابات النيابية سيختار اللبنانيون بين خيارين إمّا البلد الخاضع لمنطق الحروب أم المبادرة العربية للسلام والأخيرة ليست تطبيعًا”.

 

من جهة أخرى، لفت الحاج إلى أنّ لجنة الرقابة على المصارف أصبحت لجنة مستقلة تخبر الحاكم عمّا تراقبه.

 

وأشار إلى أنّ دورها تطوّر عبر التعديلات على قانون النقد والتسليف، متسائلًا: “هل يمكن أن يكون لها دور تقريريّ؟”

 

وأكّد أنّ هذا النقاش علميّ وليس من خلفية نظرية المؤامرة.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

الحاج

للـLBCI:

الهدف

الانتخابات

البلدية

الإنماء

والقوات

ممثلة

بلدية

المتن

LBCI التالي
سفير المملكة لدى لبنان يزور المدير العام للأمن العام… عرض للتطورات
ماغرو سلّم رجيّ نسخة من وثائق الأرشيف الفرنسيّ الخاص بالحدود اللبنانية-السورية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-05-07

نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء المتن الشماليّ

LBCI
آخر الأخبار
2025-05-04

الرئيس سلام: الانتخابات البلدية مناسبة لمحاسبة من كان سابقًا ولتجديد دم البلديات وتفعيل الإنماء

LBCI
آخر الأخبار
2025-05-04

النائب ملحم رياشي للـLBCI: الانتخابات البلدية إستحقاق إنتخابي طال انتظاره والشعب اللبناني عاد ليبني مؤسساته

LBCI
آخر الأخبار
2025-05-02

النائب سليم الصايغ للـLBCI: طبيعة الانتخابات البلدية مختلفة عن طبيعة الانتخابات النيابية لكن هناك تأثير مباشر من البلدية على الخيارات في الانتخابات النيابية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
08:58

إتفاقية تعاون بين إتحاد المصارف العربية ومركز البحوث في الجيش

LBCI
أخبار لبنان
08:47

وزير الثقافة تسلم دعوة من القائم بالأعمال الإماراتي لإلقاء محاضرة في مؤتمر عن الأوضاع الدولية

LBCI
أخبار لبنان
08:44

لقاء جمع بخاري ووزير الإقتصاد

LBCI
صحف اليوم
08:29

"حماس" تحت المجهر الأمني اللبناني... تنظيف المخيمات من السلاح الثقيل (أخبار اليوم)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:18

روسيا تتهم أوكرانيا بمحاولة إختراق حدود كورسك الروسية مرتين

LBCI
عالم الطبخ
08:20

من المكسيك إلى مائدة Morning Talk... طبقان مميزان على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
حال الطقس
02:03

استقرار تام في الأحوال الجوية

LBCI
أخبار لبنان
07:22

أجواء من التوتر والقلق لدى المواطنين في مدينة النبطية بعد العدوان الإسرائيليّ

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:08

البستاني وعطية تفقدا سير العمل في هيئة إدارة السير في الدكوانة

LBCI
أخبار لبنان
08:04

بحث في جدول أعمال من عين التينة… 138 إقتراح قانون معجل مكرر

LBCI
أخبار لبنان
07:03

الحاج حسن: فوز لوائح التنمية والوفاء يؤكد أن بيئة المقاومة لم تتخلَ عن خياره

LBCI
أخبار دولية
05:05

مصدران أمنيان لبنانيان لرويترز: 14 ضربة إسرائيلية على جنوب البلاد

LBCI
أخبار لبنان
04:55

سلام: وجودي في بعلبك هو رسالة دعم وتوجيه لما يقوم به الجيش اللبنانيّ

LBCI
أخبار لبنان
02:29

سلام في بعلبك... جولة في محافظة البقاع الشماليّ

LBCI
أخبار دولية
16:12

تصاعد الدخان الأسود في الفاتيكان في إشارة الى عدم انتخاب بابا في أول تصويت

LBCI
أخبار دولية
16:10

الشرع يؤكد إجراء مفاوضات غير مباشرة مع اسرائيل لتهدئة الأوضاع بين الطرفين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

خلفيات قرار ترامب والتأثيرات المحتملة على مسار المفاوضات مع إيران

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

قراءة في نتائج الإنتخابات البلدية في جبل لبنان بالنظر إلى الأحجام السياسية للأحزاب التي انخرطت في العملية

LBCI
صحف اليوم
00:27

مصادر “الأخبار”: ضغوط أميركية على لبنان لتثبيت الاتفاقية التي وُقّعت مع قبرص عام 2007

LBCI
اسرار
23:39

أسرار الصحف المحلية ٨-٥-٢٠٢٥

LBCI
أمن وقضاء
13:00

"الداخلية" أعلنت استئناف العمل في فرع السيارات والآليات – الأوزاعي

LBCI
أخبار دولية
12:28

اشتعال الجبهة بين الهند وباكستان وسقوط 38 قتيلا على الأقل

LBCI
آخر الأخبار
04:28

غارات إسرائيلية استهدفت الجنوب

LBCI
خبر عاجل
15:03

تصاعد الدخان الأسود في الفاتيكان في إشارة إلى عدم انتخاب الكرادلة الكاثوليك للبابا الجديد

LBCI
خبر عاجل
13:46

الرئيس الفرنسي: جاهزون لإطلاق مفاوضات بين لبنان وسوريا لترسيم الحدود ومكافحة إيران وأذرعها في المنطقة تساهم في استقرار سوريا ولبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More