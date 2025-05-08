النائب رازي الحاج للـLBCI: الهدف من الانتخابات البلدية هو الإنماء والقوات ممثلة بـ٥٠ بلدية في قضاء المتن

كشف النائب رازي الحاج أنّ حزب “القوات اللبنانية” ممثل بـ٥٠ بلدية من أصل ٥٥ في قضاء المتن.

وأوضح في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI أنّ الهدف من الانتخابات البلدية هو الإنماء والتغيير الفعليّ والممنهج وليس إحصاء العدد الأكبر للأحزاب وأنّ المنافسات في البلديات لم تأخذ جميعها طابعًا سياسيًا.

وقال الحاج : “التيار الوطنيّ الحر” أصدر بيانًا تعهّد فيه، قُبيل الانتخابات البلدية، بعدم التدخّل لكن وجدناه يعدّ نجاحاته فيها بعدها”.

وأضاف: “في الانتخابات النيابية سيختار اللبنانيون بين خيارين إمّا البلد الخاضع لمنطق الحروب أم المبادرة العربية للسلام والأخيرة ليست تطبيعًا”.

من جهة أخرى، لفت الحاج إلى أنّ لجنة الرقابة على المصارف أصبحت لجنة مستقلة تخبر الحاكم عمّا تراقبه.

وأشار إلى أنّ دورها تطوّر عبر التعديلات على قانون النقد والتسليف، متسائلًا: “هل يمكن أن يكون لها دور تقريريّ؟”

وأكّد أنّ هذا النقاش علميّ وليس من خلفية نظرية المؤامرة.